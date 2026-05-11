El DT Gastón García y su cuerpo técnico definieron los 15 jugadores que representarán a la ciudad en el torneo a jugarse en Esquina, provincia de Corrientes.

Comodoro tiene a sus elegidos para el Argentino C20 de Futsal

Ivo Gallardo es uno de los que integran la selección local C20. Foto: MyL Futsal Comodoro Rivadavia.

El entrenador Gastón García junto a su cuerpo técnico definieron los 15 jugadores que representarán a Comodoro Rivadavia en el próximo Argentino de Selecciones C20 de futsal que se disputará en Esquina, provincia de Corrientes, a partir del 25 de mayo.

“Después de semanas de trabajo y competencia interna, quedó definida la lista de los futbolistas que vestirán la camiseta de la Selección de Comodoro con orgullo, responsabilidad y mucha ilusión.

Ahora llega el momento de competir, dejar todo dentro de la cancha y representar a nuestra ciudad de la mejor manera”, destacó en su página oficial de Facebook, la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

Los jugadores que integran la selección local son los que a continuación se detallan: Santiago Bravo (MyL Futsal), Kevin García (Los Amigos del Poli), Federico Cárcamo (MyL Futsal), Brandon Marques (707 Futsal), Thiago Alfonso (CIPA), Tiago Balcón (Camioneros), Santino Tula (La Banda de Pirulo), Thiago Cartes (El Lobito), Maximiliano Benito (Halcones Futsal), Brian Huenchillan (Lanús), Oziel Mansilla (Halcones Futsal), Valentín López (MyL Futsal), Ivo Gallardo (MyL Futsal), Thiago Fernández (Chacabuco) y Tiago Reinoso (Lanús).

Cabe destacar que Comodoro Rivadavia integrará el grupo “B” que se completa con Corrientes Capital, Misiones Interior y Paraná.

El “A” está conformado por Mendoza, Corrientes Interior, Mar Chiquita y Rosario, mientras que el “C” lo integran Caleta Olivia, Tucumán, San Rafael y Posadas.