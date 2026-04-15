Intervenciones orientadas a reforzar la seguridad vial y optimizar las condiciones de infraestructura y mantenimiento del barrio.

El Municipio avanza en acciones conjuntas con la vecinal del 30 de Octubre

El secretario de Control Urbano y Operativo municipal, Miguel Gómez, mantuvo este martes un encuentro con representantes del barrio 30 de Octubre, a fin de interiorizarse sobre distintas problemáticas vinculadas al mantenimiento urbano y la infraestructura barrial.

Durante la reunión, se avanzó en una agenda de trabajo que contempla intervenciones prioritarias, entre ellas tareas de poda y la colocación de reductores de velocidad, con el propósito de mejorar la seguridad vial y las condiciones del entorno.

“En el encuentro se establecieron prioridades operativas como la instalación de reductores de velocidad en zonas de alto riesgo y el mantenimiento preventivo de servicios básicos, incluyendo el desmalezamiento y la limpieza de desagües y pluviales”, indicó el funcionario al añadir que “la próxima semana se empezará a trabajar en el lugar con las primeras tareas de limpieza y poda”.

Al respecto, el referente vecinal Dante Curruhuinca destacó la importancia del diálogo institucional y señaló que “la reunión fue positiva, ya que se pudieron plantear las principales necesidades del barrio y se obtuvo el compromiso de avanzar en soluciones concretas”.