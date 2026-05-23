El CPB Presidente Ortiz celebró su 33° aniversario

Más de 50 niños asisten diariamente al Centro de Promoción Barrial, en el que se desarrollan propuestas educativas, culturales y de acompañamiento integral.

En el marco de las políticas públicas que impulsa el municipio comodorense para fortalecer los espacios de contención, inclusión y promoción social en los barrios, este sábado se llevó adelante el 33° aniversario del CPB Presidente Ortiz, con una jornada pensada para el encuentro y la participación de las familias.

La actividad contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria del área, Julieta Miranda; la directora del establecimiento, Carina Yáñez; trabajadores del espacio y vecinos que acompañaron la celebración.

Actualmente, el CPB recibe diariamente a más de 50 niños que participan de distintas propuestas, entre ellas el programa de Jardín Maternal, el programa de Fortalecimiento de los Recorridos Educativos (FRE), talleres culturales, actividades recreativas y espacios de acompañamiento social y comunitario.

Durante la tarde hubo juegos destinados a chicos y grandes, distintas propuestas y un compartir entre las familias y el equipo de trabajo del CPB, en un clima de celebración y encuentro barrial.

En palabras a los presentes, Ángel Rivas destacó el trabajo que se viene realizando en el espacio y sostuvo: “queríamos acompañar y estar presentes en este nuevo aniversario del CPB, como lo hacemos desde el primer momento”.

En esa línea, remarcó: “venimos trabajando junto a todo el equipo de la Secretaría y de la Municipalidad para poner en valor cada uno de los espacios que tenemos la responsabilidad de administrar. Hace muy poco tiempo pudimos reacondicionar este CPB tanto interna como externamente, y para nosotros es importante que quienes llevan adelante la tarea diaria, cuenten con un lugar adecuado para recibir a las familias”.

Asimismo, el funcionario puso en valor el trabajo articulado y el compromiso de los equipos, al afirmar que “seguimos teniendo como faro que la salida es colectiva y que debemos seguir apostando al trabajo en red. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”.

La directora del CPB, Carina Yáñez, expresó su emoción por compartir un nuevo aniversario del espacio y agradeció el acompañamiento de las familias y del equipo de trabajo, manifestando: “estoy muy contenta y emocionada de estar un año más en este lugar tan maravilloso. Nada de lo que hacemos diariamente sería posible sin el equipo que lleva adelante cada tarea”.

Yáñez agradeció la presencia de quienes participaron de la jornada y destacó la importancia de generar este tipo de encuentros, al sostener que “su tiempo es muy valioso y venir a compartir con nosotros para mí es un agradecimiento enorme. Pudimos disfrutar y jugar, tanto chicos como grandes”, concluyó.