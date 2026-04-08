Milei avanza con otros 240 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

La nueva batería de despidos fue reclamada por Federico Sturzenegger. Los trabajadores advierten que el SMN ya trabaja al límite de sus capacidades y que su vaciamiento impedirá su labor.

El gobierno de Javier Milei sigue adelante con el ajuste en el Estado y avanza ahora con otros 240 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según advirtieron los trabajadores que se encuentran en paro en rechazo a este nuevo paso de la motosierra, los despidos se oficializarán este viernes 10 de abril y afectarán a 130 trabajadores de las estaciones del SMN repartidas a lo largo de todo el país y a otros 110 en la sede central.

Según adelantó este miércoles Página/12, el director del SMN Antonio José Mauad entregó al Ministerio de Defensa una lista de 240 empleados civiles que serán despedidos antes de este viernes. El pedido para avanzar en esta nueva batería de despidos partió del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger y responde a la decisión oficial de avanzar con recortes en una estructura que ya funciona al límite.

Frente a esta nueva avanzada, los trabajadores iniciaron el martes un paro total de actividades . El SMN tiene hoy 780 trabajadores civiles. Con los 240 despidos previstos para el viernes, quedarían 540. Si además se suman 31 jubilaciones, la planta bajaría a poco más de 500.

En total, el organismo cuenta con 980 empleados, lejos de los 1.200 que se consideran necesarios para funcionar con normalidad. El recorte amplía todavía más esa brecha.

Lejos de tratarse de un organismo sobredimensionado, puertas adentro describen una realidad distinta: áreas que ya funcionan al límite y turnos que se sostienen con sobrecarga laboral. “Hoy muchos empleados deben hacer horas extra para que las estaciones y los servicios no se detengan”, sostienen los trabajadores.

El dato no es menor. El SMN debe funcionar las 24 horas, todos los días del año, relevando variables como temperatura, viento, humedad, presión y precipitaciones. Esa información alimenta pronósticos y alertas. Si faltan manos, faltan datos, advierten.

El impacto más inmediato del recorte podría sentirse en la red de estaciones meteorológicas. Menos personal implica menos capacidad para sostenerlas operativas y, señalan, cada estación que deja de funcionar es un punto ciego. Y cada punto ciego deteriora la precisión de los pronósticos. La consecuencia será entonces una menor capacidad para anticipar fenómenos climáticos.

“Una parte central del trabajo del SMN ocurre en aeropuertos, donde se registran en tiempo real variables como visibilidad, viento y presión atmosférica”, explicaron trabajadores del organismo. Esa información es clave para la toma de decisiones en despegues y aterrizajes. Sin esos datos, la operatoria aérea -comercial y civil- se vuelve más riesgosa.

El organismo también emite alertas tempranas por tormentas, inundaciones, granizo y olas de calor. Son herramientas indispensables para anticipar daños y organizar respuestas. La reducción de personal técnico afecta ese sistema; por lo que con menos monitoreo habrá menos capacidad de reacción.

La producción agropecuaria depende de estos datos para planificar siembra, cosecha y uso del agua. Cuando se pierden estaciones, se pierden datos locales. Y sin datos precisos, aumentan los márgenes de error.