Boca se quedó con el primer juego en Oberá

El “Xeneize” se impuso 70-66 por el primer partido de los cuartos de final de la Liga Nacional. El segundo punto será este lunes también en Misiones.

En un juego de mucha fricción, Boca Juniors estuvo más eficaz en el cierre y logró quedarse con el triunfo por 70-66 ante Oberá Tenis Club de Misiones y de esa manera adelantarse 1-0 en la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se disputó en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, tuvo el arbitraje de Alejandro Chtti, Raúl Lorenzo y Alejandro Trías, y los parciales del mismo fueron los siguientes: 11-20, 29-40 y 49-57.

El máximo anotador del “Celeste” fue Daviyon Draper con 15 puntos, mientras que que en el “Xeneize” se destacó Lucas Faggiano con 13. El próximo juego, será este lunes desde las 20:30 en el mismo escenario.

Durante el primer tiempo, el que impuso condiciones fue el “Xeneize”, que rápidamente encontró buenos lanzamientos externos en manos de Lucas Faggiano y Nicolás Stenta, más el dominio de Francisco Cáffaro en la pintura. Por su parte, al “Celeste” le costaba tener fluidez, además Draper sufrió una dura caída que lo sacó de todo el primer tiempo.

Los ingresos de Alejo Azpilicueta y Jabari Bird le dieron aire al equipo, al igual que la conducción de Lucas Andújar. Pero no le permitieron acortar distancias. Boca, obtuvo una diferencia importante para irse al descanso tras ganar los parciales por 11-20 y 18-20 para establecer el marcador 29-40.

En la reanudación, los dirigidos por Fabio Demti reaccionaron; de a poco fueron acortando la distancia en el marcador. El regreso del norteamericano Draper fue fundamental para el ataque y en lo anímico. También encontraron espacios y buenos lanzamientos con Agustín Brocal y William Vorhees.

Si bien OTC llegó a estar a un punto de distancia en dos ocasiones, no pudo quebrarlo a su favor y Boca lo sacó adelante con Faggiano y una gran tarea de Caffaro en rebotes, dándole dos o tres opciones por ataque a su equipo.

El juego terminó cerrado, con el “Celeste” ganando los dos parciales, 20-17 (49-57) y 17-13 (66-70), pero no alcanzó.

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Síntesis

Oberá 66 / Boca 70

Oberá (11+18+20+17): Bruno Sansimoni 2, Agustín Brocal 12, Santiago Barrales 7, Daviyon Dreper 15 y William Vorhees 10 (fi); Jabari Bird 6, Lucas Andújar 7, Dwayne Russell 2 y Alejo Azpilicueta (x) 5. DT: Fabio Demti.

Boca (20+20+17+13): Santiago Scala 9, Michael Smith 11, Nicolás Stenta 11, Agustín Barreiro 7 y Francisco Cáffaro 4 (fi); Lucas Faggiano 13, Martín Cuello 11, Franco Giorgetti 3, Sebastián Vega 0 y Wayne Langston 1. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 11-20, 29-40 y 49-57.

Arbitros: Alejandro Chitti, Raúl Lorenzo y Alejandro Trías.

Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá).

Serie: Boca 1-0.