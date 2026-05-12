Argentino va por la salvación y Atenas buscará forzar un quinto encuentro

Se enfrentan este martes desde las 22:10 en Junín por el cuarto juego de la serie por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet. Televisa TyC Sports.

Argentino de Junín recibirá este martes a Atenas de Córdoba por el cuarto juego de la permanencia en la Liga Nacional de Básquetbol, que lo tiene en ventaja por 2-1.

El partido, que se jugará en El Fortín de Las Morochas, dará comienzo a las 22:10, con el arbitraje de Fabricio Vito, Roberto Smith y Danilo Molina, y será televisado por la señal de TyC Sports.

La serie para mantenerse en la máxima categoría disputa un partido clave en Junín. El local intentará cerrar la llave y asegurar su lugar en la Liga, mientras que el “Griego” necesita ganar para estirar la definición al quinto encuentro.

Argentino viene de quedar a un paso de la salvación luego de la victoria como local por 61 a 53 como local. De lo otro lado ya no hay margen, y es que Atenas tiene que ganar este martes en Junín para que todo se defina en Córdoba.

Para ello deberá mejorar y mucho luego de la pobre actuación del domingo por la mañana. Solo logró convertir 53 y sus porcentajes fueron bajísimos. El “Turco” supo definirlo en el momento justo y ahora jugará con la tranquilidad de saber que puede fallar, al menos una vez, y todavía seguir en la lucha.

Todo indica que más allá de cómo se juegue, será otro encuentro parejo y de cierre cerrado. Seguramente los dirigidos por Adrián Capelli harán todo lo posible por definir la serie en su casa, mientras que el “Griego” luchará para seguir con vida.