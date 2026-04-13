Ruta 3 sin semáforo en el Industrial: Un camión con carretón lo arrancó de cuajo

Un camión que transportaba un carretón protagonizó un incidente vial en el cruce de la Ruta Nacional 3 previo al Aeroclub, en el barrio Industrial de esta ciudad.

Al realizar la curva en la dársena a tal fin, el vehículo de gran porte enganchó y arrancó de cuajo el semáforo que regula el tránsito en esa neurálgica intersección, provocando un serio inconveniente en la circulación.

Un incidente vial registrado en el barrio Industrial, ha generado esta mañana una seria complicación en el tránsito vehicular de la Ruta Nacional 3. Un camión de gran porte, que transportaba un carretón, enganchó y arrancó de cuajo el semáforo que regula el paso en esa intersección.

Según el testimonio de un oyente de FM La Petrolera 89.3 MHz, que presenció el hecho, el camión «hizo mal la curva y en su maniobra se lo llevó por delante, lo enganchó y lo sacó todo», describió con precisión el testigo. El resultado fue el semáforo completamente arrancado de su base y fuera de servicio, dejando el cruce sin la regulación adecuada.

La fotografía alusiva del incidente muestra la escena en el mencionado cruce, donde se aprecia la Ruta 3 y la intersección propiamente dicha. En la imagen se observa un camión de gran porte de color blanco con un carretón amarillo, en plena maniobra, que presuntamente fue el vehículo que protagonizó el incidente. A un costado del camión, se ve un vehículo de menor porte, posiblemente dañado tras el impacto.

El incidente ha generado preocupación entre los automovilistas que transitan diariamente por la zona, ya que ese cruce es un punto con alta circulación de vehículos livianos y de carga. La falta de semáforo puede derivar en un mayor riesgo de accidentes viales si no se toman medidas urgentes de señalización y regulación provisional.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por la zona, respetar las normas de tránsito y estar atentos a las indicaciones de personal de seguridad vial que pudiera estar presente en el lugar.