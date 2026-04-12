Conductora termina contra un poste: atribuye fallas mecánicas

El siniestro ocurrió en Yrigoyen y Constituyentes. La mujer no sufrió lesiones y el test de alcoholemia dio negativo.

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo, alrededor de la 1:10, en el cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Constituyentes, donde un Volkswagen Gol Country impactó contra un poste de alumbrado público.

Según indicó la conductora, el siniestro se habría producido a raíz de una falla en la dirección del vehículo. En el lugar intervino personal de Tránsito, que le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

De manera preventiva, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107. El personal médico examinó a la mujer y constató que presentaba signos vitales estables, sin lesiones visibles, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Asimismo, se informó que la conductora contaba con toda la documentación en regla y que no hubo otros vehículos involucrados ni personas damnificadas.