La puerta por donde se retiraba se cerró repentinamente; el conductor fue detenido por “averiguación de homicidio”.

Una joven de 25 años murió tras bajar del colectivo: se le enganchó la mochila

Una mujer de 25 años falleció este viernes en un accidente vial en el barrio porteño de Villa Devoto. El hecho se produjo cuando su mochila quedó enganchada en la puerta central de un colectivo de la línea 134, lo que la hizo caer al asfalto y ser atropellada por la misma unidad en la que viajaba.

El episodio ocurrió en Chivilcoy y Nazarre. Testigos declararon al personal del SAME que la mujer estaba bajando del colectivo por la puerta del medio cuando esta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila.

Al intentar librarse de esta situación, la joven cayó contra el pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha. Sin ser consciente de lo que sucedía, el chofer avanzó y atropelló a la pasajera.

Personal médico del SAME arribó al sitio y confirmó su muerte, que ocurrió de manera inmediata. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para preservar las pruebas.

Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 ordenaron la detención del conductor, un hombre de 41 años, y la Secretaría N°152 dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil. También participó la División Ingeniería Vial Forense, cuyos peritos realizaron un test de alcoholemia al chofer.

La causa se caratuló como "averiguación de homicidio“. El personal policial recolectó los testimonios de los pasajeros que viajaban en el interno; esto podría determinar el curso de la investigación.