El hecho ocurrió durante la madrugada en Kilómetro 8, donde un hombre en estado de ebriedad fue interceptado por la Policía tras un llamado vecinal que alertaba sobre su comportamiento violento en la vía pública.

No podía mantenerse en pie, amenazaba con un cuchillo y fue demorado

Un episodio vinculado a disturbios en la vía pública se registró durante la madrugada de este domingo, donde un hombre fue demorado por personal policial tras protagonizar un incidente mientras se encontraba en estado de ebriedad y portar un arma blanca.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 3:00 en Kilómetro 8. Según se informó, efectivos de la comisaría del sector acudieron al lugar a partir de un llamado de una vecina, quien alertó sobre la presencia de un individuo alterado frente a su vivienda, ubicada sobre calle Arrayanes.

Al arribar, los agentes lograron identificar al sujeto señalado, que ya se retiraba de la zona. La intervención se concretó en las inmediaciones de las calles Código 2437 y Código 2438, donde fue interceptado. De acuerdo al parte oficial, el hombre presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica, entre ellos dificultades para mantenerse en pie y aliento etílico.

En ese contexto, al momento de ser abordado, el individuo arrojó al suelo un cuchillo de aproximadamente 18 centímetros que llevaba entre sus prendas, lo que incrementó el nivel de riesgo de la situación.

Finalmente, fue demorado por infracción a los artículos 158 y 71 del Código de Convivencia Ciudadana, que sancionan conductas que alteran el orden público y ponen en peligro a terceros.