Detienen en la terminal a un prófugo de Río Negro

Fue identificado durante un control en el sector de escáner. Lo buscaban por un robo en Bariloche.

Un joven de 21 años, oriundo de San Carlos de Bariloche, fue detenido este domingo por la mañana en la terminal de ómnibus, luego de constatarse que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Río Negro.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 06:40, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera realizaba tareas de control en el sector de escáner de la estación. En ese contexto, los efectivos identificaron al sujeto, quien había arribado recientemente a la ciudad.

Al consultar sus datos en el sistema SIFCOP, se verificó que el joven registraba un pedido de captura y detención activo desde el pasado 30 de marzo, en el marco de una causa por robo tramitada por la Oficina Judicial de Bariloche.

Tras confirmar la vigencia del requerimiento, se dio intervención al fiscal de turno de esa ciudad, quien dispuso que el imputado permaneciera detenido hasta la audiencia que definirá su situación procesal. También tomó intervención la Oficina Judicial correspondiente.

Finalmente, el joven fue trasladado a la Comisaría Seccional Primera, donde quedó alojado en carácter de detenido judicial. Las actuaciones fueron encabezadas por el oficial interviniente.