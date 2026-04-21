Piden elevar a juicio por jurados el crimen de un peón rural

La fiscalía de Sarmiento ratificó la acusación contra Carlos Omar Llaipen por homicidio doblemente agravado. La defensa rechazó la calificación y planteó legítima defensa. El juez resolverá en mayo.

Este martes por la mañana se realizó la audiencia preliminar de juicio en la sala n°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento, en el marco de la causa contra Carlos Omar Llaipen (66), imputado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron al juez Alejandro Rosales la elevación de la causa a juicio oral y público bajo la modalidad de juicio por jurados. La fiscal jefe Andrea Vázquez, junto a la fiscal Rita Barrionuevo y el funcionario Alexis Ubilla, ratificaron la acusación presentada el pasado 19 de enero.

Por su parte, el defensor particular Guillermo Iglesias rechazó la calificación legal impulsada por la fiscalía. Además, planteó la nulidad de actuaciones policiales vinculadas a la recolección de pruebas y sostuvo que el caso debería encuadrarse como legítima defensa privilegiada.

El imputado permanece detenido con prisión preventiva desde el 19 de marzo de 2025 en la comisaría de Sarmiento. En tanto, el juez Rosales dispuso un cuarto intermedio hasta la primera semana de mayo, momento en el que dará a conocer su resolución.

La audiencia fue seguida de manera virtual por familiares de la víctima, quienes contaron con el acompañamiento del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

“A SANGRE FRIA”

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el domingo 16 de marzo de 2025, alrededor de las 20:00, en la estancia “La Fuencisla”, ubicada a unos 50 kilómetros de la localidad de Ricardo Rojas. La víctima, Pedro Segundo Quilodrán (43), se encontraba trabajando en la búsqueda y arreo de caballos salvajes cuando fue atacado.

Según la acusación, Quilodrán circulaba en una motocicleta tipo cross por un sector no claramente delimitado del campo donde reside Llaipen. En ese contexto, el imputado habría utilizado un rifle con mira telescópica y, a una distancia de entre 10 y 50 metros, efectuó un disparo que impactó en el lado derecho del tórax de la víctima, causándole la muerte.

Siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal, tras el ataque el acusado dejó el cuerpo en el lugar, regresó al casco de la estancia, encendió una cocina a leña y permaneció allí hasta la mañana siguiente.

El trabajador rural había sido visto por última vez por sus compañeros cerca de las 18:30. Tras no regresar, iniciaron una búsqueda que continuó hasta la madrugada.

Al día siguiente, mientras se dirigían hacia la estancia “La Piedra Gaucha”, uno de los peones divisó la motocicleta mediante binoculares. Al acercarse, encontraron el cuerpo sin vida de Quilodrán y dieron aviso a la policía y al personal de salud.

Poco después, Llaipen se presentó en el lugar y reconoció el hecho ante los presentes al afirmar: “Yo le pegué un tiro en el pecho con una carabina”. Asimismo, dirigió una amenaza a otro trabajador al advertirle: “y vos cuídate, porque te va a pasar lo mismo”.

De avanzar el planteo fiscal, el caso se convertirá en el cuarto en ser juzgado mediante el sistema de juicio por jurados en la circunscripción judicial de Sarmiento.