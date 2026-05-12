La movilización culminó en la Plaza San Martín con fuertes reclamos por presupuesto, salarios y financiamiento para las universidades públicas. Participaron gremios, organizaciones sociales, estudiantes, docentes y vecinos.

El rector pidió "no hacer política con el futuro de nuestros jóvenes"

Miles de personas participaron este martes en Comodoro Rivadavia de una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, una convocatoria que reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, gremios, organizaciones sociales y vecinos en defensa de la educación pública y el sistema científico nacional.

La movilización comenzó al mediodía en las puertas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y culminó en la Plaza San Martín, donde se realizó la lectura de un documento conjunto. Durante toda la jornada, el reclamo estuvo centrado en la actualización del presupuesto universitario, la recomposición salarial y el rechazo a las políticas de desfinanciamiento impulsadas por el Gobierno Nacional.

El rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, encabezó el acto de apertura y cuestionó el manejo de los recursos destinados a las universidades nacionales.

“Me parece importante dar un mensaje al Gobierno Nacional: no se discute educación pública universitaria sin hacer a la calidad. Lo que sí se discute es que no hagan política con el presupuesto ni con el futuro de nuestros jóvenes”, expresó antes del inicio de la marcha.

La exrectora Lidia Blanco también participó de la convocatoria y apuntó contra las declaraciones oficiales realizadas en los días previos a la movilización.

“Piensan que no importa que se sigan formando jóvenes con pensamiento crítico. No es lavado de cerebro; es pensamiento crítico lo que se construye en estas aulas”, sostuvo, al advertir sobre el deterioro salarial y presupuestario que atraviesa el sector.

Desde el ámbito gremial, Ignacio Rivero, de ATECh Regional Sur, remarcó el rol de la universidad pública como herramienta de movilidad social y desarrollo nacional.

“Muchos de nosotros somos primera generación de egresados de esta casa. Sin ciencia y sin técnica, un país nunca puede ser autónomo ni soberano”, afirmó.

En la misma línea, Fernando García, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), vinculó el reclamo universitario con el contexto social y económico actual. “Estamos reivindicando que sin universidad pública no hay futuro frente a esta política de miseria y hambre”, manifestó.

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DELICADA SITUACION SALARIAL

Los gremios docentes y no docentes también hicieron foco en la situación salarial y en las dificultades que atraviesan los estudiantes para sostener sus trayectorias académicas.

“Los salarios están muy bajos, hace mucho tiempo que no tenemos aumento. Luchamos por el presupuesto, pero también por las becas de los estudiantes, a quienes cada vez se les hace más complejo estudiar en estas condiciones”, señalaron representantes del sector no docente.

Antes de iniciar el recorrido hacia el centro de la ciudad, la organización definió un esquema para ordenar la movilización y preservar el carácter social de la convocatoria. Según se anunció por altoparlantes, primero avanzaron los claustros universitarios, luego las organizaciones sindicales y sociales, y finalmente los espacios políticos partidarios.

Con una importante participación de la comunidad y el acompañamiento de distintos sectores a lo largo del trayecto, la movilización volvió a instalar en Comodoro Rivadavia el reclamo por el sostenimiento de la universidad pública como uno de los ejes centrales de la agenda regional.