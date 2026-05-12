El Municipio amplía la red de gas del barrio Las Orquídeas

Los trabajos se ejecutan sobre la manzana 162 y forman parte del plan de obras que ejecuta la Secretaría de Infraestructura en diferentes barrios.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, continúa avanzando con obras de ampliación de servicios esenciales en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, se ejecuta la obra “Ampliación Red de Gas Natural Mza. 162 – Parcelas Varias B° Las Orquídeas”, destinada a mejorar la calidad de vida de vecinos del sector y acompañar el crecimiento urbano del barrio.

Los trabajos contemplan el tendido de aproximadamente 210 metros lineales de cañería, además de la ejecución de 14 servicios domiciliarios con sus correspondientes válvulas de bloqueo, nichos prefabricados, pruebas técnicas y reparación de veredas en caso de ser necesario.

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En ese contexto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, sostuvo que “seguimos trabajando para llevar servicios esenciales a cada sector de Comodoro. Sabemos lo que significa para una familia contar con gas natural, sobre todo en una ciudad con nuestro clima; por eso estas obras tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”.

Asimismo, indicó que “la ampliación de redes forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura urbana que impulsa el Municipio, priorizando sectores que necesitan consolidar servicios para acompañar el crecimiento poblacional y urbano de la ciudad”.

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La obra en barrio Las Orquídeas se suma a las distintas intervenciones de gas, pavimento, saneamiento y mejora vial que el Municipio viene ejecutando en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y garantizar el acceso a servicios básicos para más familias comodorenses.