El Banco del Chubut y el Superior Tribunal firmaron un convenio de cooperación

El Banco del Chubut y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia del Chubut firmaron este martes un convenio marco de cooperación institucional, académica y técnica con el objetivo de promover acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento institucional y al desarrollo de herramientas de formación e intercambio profesional.

El convenio establece un marco general de cooperación destinado a impulsar actividades de capacitación, formación y actualización profesional; intercambio de conocimientos, experiencias e información institucional; desarrollo de programas sobre temas de interés vinculados a la actividad bancaria, financiera y jurídica; y a toda otra acción de interés común para ambas instituciones.

Entre las iniciativas previstas se incluyen programas de formación, actividades de difusión, asistencia técnica y cooperación institucional, organización de seminarios orientados a tratar distintas temáticas, incluyendo entre ellas las acciones y políticas para prevención de fraudes y estafas digitales, las políticas de defensa del consumidor financiero y el cumplimiento normativo, entre otras.

El acuerdo fue firmado por el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone. También estuvieron presentes el gerente general de la entidad bancaria, Gustavo González, y el responsable del área de legales del Banco, Pablo García.

A través de este acuerdo, el Banco del Chubut continúa fortaleciendo los vínculos de cooperación con instituciones provinciales, promoviendo espacios de trabajo conjunto para la capacitación, la modernización y el fortalecimiento institucional.