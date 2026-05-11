Lunes: anuncian ráfagas de hasta 78 km/h y posibles chaparrones

El inicio de la semana estará marcado por condiciones climáticas cambiantes en Comodoro Rivadavia, con una jornada mayormente nublada, fuertes ráfagas de viento y probabilidad de chaparrones hacia la tarde y la noche.

De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 9°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 17°C en horas de la tarde.

Asimismo, el viento volverá a cobrar intensidad desde el sector oeste y sudoeste, con velocidades estimadas entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h durante gran parte del día.

En cuanto a las precipitaciones, si bien la mañana se presentará sin lluvias, hacia la tarde aumentará la probabilidad de chaparrones con porcentajes de entre 10% y 40%. Para la noche, en tanto, las chances de precipitaciones subirán a valores de entre 40% y 70%.