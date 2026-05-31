Argentina ya está instalada en Kansas

El cuerpo técnico y 18 jugadores llegaron este domingo a Estados Unidos con miras a la Copa del Mundo que se iniciará el 11 de junio.

Gran parte de la delegación de la Selección Argentina de fútbol arribó este domingo a la ciudad de Kansas, Estados Unidos, para comenzar su preparación de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancará el 11 de junio.

La nómina la integraron directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, el cuerpo técnico completo del entrenador Lionel Scaloni, los 18 futbolistas y todo el staff médico, administrativo, de prensa, de utileria, seguridad y cocina.

Los jugadores, que llegaron en un avión de Aerolíneas Argentinas, ploteado con el número 10 en la cola y la cinta de capitán de Lionel Messi sobre los motores, son los siguientes: Gerónimo Rulli, Julián Alvarez, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes y Thiago Almada.

Además, la delegación se completa con los jugadores que fueron convocados para los amistosos ante Honduras e Islandia.

Los jugadores son: Joaquín Freitas, Santiago Beltrán, Simón Escobar, Agustín Giay, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda.

El plantel “Albiceleste”, que en las próximas horas espera por la llegada de su capitán Lionel Messi, descansará esperando la llegada del resto de los jugadores que completan la nómina de 26 convocados. Por la tarde, el grupo realizará labores de baja intensidad en el gimnasio del hotel.