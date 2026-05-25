Messi sufrió con una lesión muscular y hay preocupación

El crack del Inter Miami no pudo terminar el partido que su equipo le ganó 6-4 a Philadelphia Union por la MLS. Tendrá 10 días de recuperación.

El crack argentino del Inter Miami, Lionel Messi, pidió ser reemplazado en el partido de la MLS contra el Philadelphia Union momentos después de agarrarse el muslo izquierdo, a pocas semanas del Mundial 2026.

Los estudios que se realizó este lunes en Miami descartaron un desgarro, aunque confirmaron una pequeña lesión muscular que lo obligará a bajar las cargas y afrontar cerca de diez días de recuperación antes de volver a entrenarse con normalidad. La idea ahora será manejar las cargas con cuidado y seguir de cerca su evolución, con el objetivo de que llegue en plenitud física a la cita mundialista.

“Las Garzas” derrotaron al Union por 6-4 en un emocionante partido que puso fin a la liga hasta el 16 de julio, debido a la pausa por la Copa Mundial de la FIFA. Miami afronta dificultades en casa desde que se mudó a su nuevo estadio, pero ahora sumó dos victorias consecutivas y ganó uno de los clásicos de la MLS.

Varias países anunciaron sus listas de convocados para el torneo, y la de Estados Unidos se filtró antes de su anuncio oficial de este martes. Argentina aún no revela su convocatoria, pero Messi es un jugador clave para la actual campeona del mundo y en este duelo tuvo que salir con una preocupante lesión.

Este juego fue una montaña rusa. A pesar de estar en el último lugar de la Conferencia Este con solo una victoria en 14 partidos, Union tomó una ventaja temprana de 2-0 gracias a un doblete de Milan Iloski.

Luego, Messi asistió a Germán Berterame para que Miami se pusiera en ventaja, pero el delantero del Union, Bruno Damiani, restableció la ventaja de dos goles. En un final de primera mitad caótico, Messi asistió nuevamente a Berterame y el uruguayo Luis Suárez anotó un doblete para darle la vuelta al marcador y poner arriba 4-3 a los de Florida.

Sin embargo, la visita tuvo un penalti en los últimos minutos, e Iloski completó su triplete para irse empatados 4-4 al descanso. La segunda parte transcurrió con menos intensidad, pero Miami anotó dos goles en los últimos instantes para conseguir una trabajada victoria. Suárez completó su triplete y Rodrigo De Paul también anotó.

Si bien fue una victoria para celebrar, la preocupación atrapó al club local porque Messi abandonó el campo en el minuto 70 antes de que se completara la remontada. El argentino intentó uno de sus característicos tiros libres e inmediatamente sintió el dorso de su pierna izquierda, antes de mirar hacia el banco de suplentes.

Messi decidió entonces dar por terminada su participación y pidió ser sustituido. A sus 38 años, se espera que el Mundial de 2026 sea el último del rosarino, sobre todo porque cumplirá 39 el 24 de junio.

La sustitución podría ser una medida de precaución, pero incluso una lesión leve en esta etapa podría limitar la participación en el Mundial. Argentina inicia su concentración para la Copa el 1 de junio de 2026 en Kansas City.

Los jugadores comenzarán a llegar a Estados Unidos y a concentrarse a fines de mayo, y el primer día de junio el plantel completo realizará su primera concentración. Dado que los entrenamientos comenzarán en una semana, la posible lesión de Messi podría ser motivo de preocupación.