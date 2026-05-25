Lamine Yamal encabeza la lista de España para la Copa del Mundo

El talentoso delantero del Barcelona, que se recupera de una lesión, integra la nómina definitiva de “La Roja” con miras al Mundial que arrancará el 11 de junio.

Con la inclusión del Lamine Yamal, estrella del Barcelona, el entrenador Luis de la Fuente definió este lunes los 26 futbolistas que representarán a la selección de España en el Mundial que se jugará a partir del próximo mes en Estados Unidos, Canadá y México.

“La Roja” hará su debut el 15 de junio ante Cabo Verde, uno de los debutantes absolutos en la máxima competencia del mundo a nivel de selecciones.

El anuncio tuvo un maestro de ceremonias muy especial: Felipe VI. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue el encargado de introducir en el Edificio Telefónica la ceremonia de presentación de los nombres de los jugadores que jugarán la Copa del Mundo, junto a Jesús Navas, exjugador de la selección y galardonado con la Real Orden del Mérito Deportivo.

Arqueros: Unai Simón, Joan García y David Raya.

Defensores: Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Eric García, Pedro Porro.

Mediocampistas: Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodri Hernández, Alex Baena, Mikel Merino.

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Yeremy Pino, Nico Williams, Ferrán Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz.

Williams, Yamal y Merino afrontan una carrera contrarreloj: el extremo del Athletic arrastra una lesión moderada en los isquiotibiales, el barcelonista se recupera de un desgarro en el bíceps femoral y el volante del Arsenal tiene una fractura por estrés en el pie derecho.

El seleccionador, sin embargo, no se mostró especialmente preocupado: "Creo que todos los jugadores citados van a estar recuperados y disponibles para el comienzo del Mundial y creo que para el primer partido. Pero si no fuera para el primero, será para el segundo o el tercero y no genera ningún contratiempo importante".