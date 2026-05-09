Belgrano se quedó con un clásico histórico ante Talleres

Le ganó 1-0 con gol de González Metilli y se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final del Apertura. Su próximo rival saldrá del partido Independiente Rivadavia-Unión.

Belgrano se convirtió este sábado en el primer clasificado a los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

En el clásico cordobés -el primero en un mano a mano que jugaron en la historia-, le ganó 1-0 a Talleres y de esa manera, se metió entre los ocho mejores del campeonato.

La “T” terminó con nueve por las expulsiones de Alexandro Maidana y en el final del arquero Guido Herrera. En el arco terminó Ulises Ortegoza. El “Pirata” se quedó sin Lucas Passerini, quien también vio la roja.

El partido, que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, tuvo el arbitraje de Darío Herrera. El gol del triunfo y clasificación “pirata” lo marcó Francisco González Metilli apenas iniciado el segundo tiempo.

Desde el comienzo, el encuentro fue vertiginoso y tuvo todos los condimentos dignos de un duelo de estas características. Con muchas disputas en diferentes sectores del terreno de juego, el que se halló más cómodo para acercarse al área rival fue el equipo de Ricardo Zielinski, y gozó de algunas situaciones de gol, incluido el anulado de Lucas Passerini.

Corrían apenas diez minutos del partido cuando el atacante de referencia definió dentro del área y adelantó a los suyos, pero no fue convalidado. Es que desde el VAR, donde estuvo Hernán Mastrángelo, advirtieron que el propio Passerini estaba inhabilitado en la gestación de la jugada, aunque no quedó claro si sacó ventaja real por ese medio pie en fuera de juego.

Pero el tanto anulado no le cambió los planes al “Pirata”, que continuó reuniendo argumentos contundentes para sentirse merecedor de un triunfo parcial al término de aquellos primeros 45 minutos, aunque bien podría haber sufrido la caída de su valla, primero por el remate de Rick que Thiago Cardozo desvió al córner, y luego por un tremendo disparo que se estrelló en el travesaño.

Ya en el complemento, a los 2 minutos, el “Pirata” volvió a marcar, esta vez de manera valida, con el tanto de Francisco González Metilli. Desde un lateral en tres cuartos del campo rival, González Metilli recibió la pelota en el vértice derecho del área de Talleres, tocó al medio para Passerini que aguantó el balón y se la cedió nuevamente para el ingreso del ex Atlanta que remató ante el achique de Guido Herrera y anotó el 1-0.

A los 33 minutos, Alexandro Maidana le cometió una violenta infracción a Zelarayán, elevando su pierna a la altura de la rodilla izquierda del mediocampista de Belgrano, y se fue expulsado en Talleres.

Ya sobre el final del partido, a los 49 minutos, Passerini se retiró lentamente del campo de juego cuando iba a ser sustituido por Nicolás Fernández y, ante esta pasividad, Guido Herrera lo empezó a empujar de manera agresiva para apurarlo, generando un tumulto en el que el árbitro tomó la decisión de expulsar al arquero de Talleres y al delantero de Belgrano.

De esa manera, Belgrano se metió entre los ocho mejores del campeonato y ahora espera por su rival que saldrá del ganador entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe.