El “Canalla” lo derrotó en Rosario por 3-1. Los goles del ganador los marcaron Di María, Cantizano y Verón.

Central le ganó a Independiente y está en cuartos de final

Rosario Central se clasificó este domingo para los cuartos de final del torneo Apertura de fútbol de la Liga Profesional, al derrotar de local por 3-1 a Independiente de Avellaneda.

El partido, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Los goles del “Canalla” los anotaron Angel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. Gabriel Avalos había abierto el marcador para los de Gustavo Quinteros.

Central tomó la iniciativa del juego a partir de una postura agresiva, con el control en el rubro tenencia, presencia masiva en campo adversario y mucha predisposición para la disputa de las pelotas divididas.

De esta manera tuvo la primera jugada clara de la tarde tras un envío profundo de Emanuel Coronel que dejó a Enzo Copetti mano a mano con Rodrigo Rey que achicó justo a tiempo.

Mientras tanto, el “Rojo” se mostró incómodo en ese tramo inicial porque, sin la pelota en su poder, manejó sus ataques con pelotazos muy largos para sus extremos, Maximiliano Gutiérrez y Matías Abaldo.

Así la primera llegada del visitante se dio sobre la media hora de juego por la vía de la media distancia con un remate bajo de Mateo Pérez Curci que se perdió muy cerca del palo derecha.

Esa acción marcó el arranque del mejor momento de Independiente que enseguida el “Rojo” elaboró su primera buena llegada en conjunto con la que puso a Abaldo de cara a Jeremías Ledesma que tapó en el primer palo el remate del uruguayo.

Y cinco minutos después se dio un desborde electrizante por derecha de Gutiérrez que asistió al goleador Gabriel Avalos, quien definió de arremetida con su chapa de "9" oportunista y efectivo.

Sin embargo en la última escena del primer tiempo, Angel Di María encendió su mágica luz, recibió y controló el balón por derecha, encaró hacia adentro, se perfiló y sacó un remate con la cara interna de su pie zurdo que se metió en un rincón bajo del palo más lejano.

El segundo tiempo mantuvo desde el arranque el mismo grado de intensidad y en ese contexto, Central sumó en velocidad física y mental con el ingreso de Giovanni Cantizano, mientras el “Rojo” sostuvo su sólida estructura con el andar del eje central conformado por Iván Marcone y Pérez Curci, pero con su trío ofensivo ya sin aire.

Así llegó el minuto 38 y el segundo gol “Canalla”, que se gestó en un pase profundo de "Fideo", el Central más sabio, que siguió con un centro de Emanuel Coronel y la definición de Cantizano.

La “frutilla” del postre “Canalla” la puso Elías Verón, otro “Canallita” 2007, quien debutó la semana pasada en la última fecha de la fase regular, cuando iban dos minutos de descuento.

De esa manera, el equipo que dirige Jorge Almirón se medirá con el ganador de Estudiantes de La Plata y Racing Club.