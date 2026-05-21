La fiscalía tiene como máximo 48 horas para imputar a la persona aprehendida desde el momento de la detención.

Detuvieron a uno de los hijos de la ex concejala asesinada en Mendoza

El hijo mayor de Margarita Gutiérrez, la ex concejala asesinada en Mendoza, fue detenido tras la solicitud por parte de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín.

Desde el Ministerio Público Fiscal le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, desde este momento, la fiscalía tiene como máximo 48 horas para imputar a la persona aprehendida.

En las últimas horas se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del hombre donde se secuestraron prendas de vestir y otros objetos. A su vez, se pudo determinar que el hombre presentaba una lesión en la mano.