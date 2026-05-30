Su iniciativa emerge de la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común.

Pérez Esquivel convoca a un ayuno en Plaza de Mayo en contra de Milei

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común convocaron a una protesta en Plaza de Mayo contra el Gobierno de Javier Milei, bajo el título jornada de “Ayuno y oración para despertar las conciencias", que se extenderá desde el próximo martes 2 hasta el 9 de junio.

Esta acción "pública y comunitaria" se replicará en distintas plazas centrales del interior país, donde se reunirá a organizaciones ecuménicas, sociales y de derechos humanos en una propuesta de reflexión, diálogo, ayuno y oración "frente al crecimiento del hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social", según indicaron.

Durante ocho días habrá encuentros con distintos sectores sociales, actividades culturales y espacios abiertos de participación comunitaria bajo la consigna de "construir paz con justicia social y justicia ambiental".

“Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”, concluyeron desde la organización.

Meses atrás, en la víspera de los 50 años del Golpe de Estado, Pérez Esquivel instó a "recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye".

En otras declaraciones públicas que hizo durante este año, el Premio Nobel volvió a arremeter contra Milei, a quien definió como “un sirviente del imperio norteamericano”, y sostuvo que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.

La jornada de ayuno y oración convocada por Pérez Esquivel y la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común se realizará en Plaza de Mayo y se replicará en distintas plazas centrales del interior del país, con una duración de ocho días, desde el martes 2 hasta el 9 de junio, bajo la consigna de "construir paz con justicia social y justicia ambiental".