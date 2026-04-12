Jornadas estables, vientos intensos y el lunes sube la temperatura

El Servicio Meteorológico anticipa días con temperaturas moderadas, vientos intensos y baja probabilidad de precipitaciones hasta el martes.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en Comodoro Rivadavia indica condiciones mayormente estables, con escasa nubosidad y sin probabilidad de precipitaciones.

Para este domingo 12 se espera una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 11°C. La jornada se presentará sin lluvias, con vientos que oscilarán entre los 23 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El lunes 13, en tanto, se prevé un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 19°C y una mínima de 11°C. Las condiciones continuarán estables, con probabilidad de precipitaciones nula durante todo el día. Sin embargo, el viento será protagonista, con intensidades de entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 78 km/h.

Para el martes 14 se mantendrán las condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 19°C de máxima. Tampoco se esperan lluvias, aunque se anticipan vientos moderados a fuertes, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

De esta manera, la región atravesará un inicio de semana con clima seco, temperaturas templadas y presencia sostenida de viento.