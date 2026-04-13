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Lunes con viento y fresco en Comodoro

Este lunes 13 de abril se presenta con condiciones estables en Comodoro Rivadavia, pero con el viento como protagonista durante toda la jornada.

La mañana arranca fresca, con unos 12°C y cielo parcialmente nublado. El viento sopla del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 69 km/h.

Por la tarde, la temperatura sube hasta los 19°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. El viento gana intensidad, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas sostenidas.

Hacia la noche, el clima se vuelve más ventoso, con 17°C y ráfagas que podrían llegar hasta los 78 km/h, manteniendo la tendencia del día.

No se esperan precipitaciones en ningún momento, pero se recomienda precaución por el viento.

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