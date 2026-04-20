Investigan cómo se quemó por completo un Megane en el Newbery

El siniestro ocurrió este domingo en Patagonia y Misiones. No hubo heridos, pero el vehículo sufrió importantes daños.

Alrededor de las 5:30 de la madrugada de este domingo 19 de abril, personal de la Comisaría Segunda intervino en un incendio vehicular registrado en las calles Patagonia y Misiones.

El hecho fue alertado por una vecina de la zona, quien dio aviso sobre la presencia de llamas que afectaban a un automóvil Renault Megane de cinco puertas. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el siniestro y solicitaron la intervención del cuerpo de Bomberos, que logró sofocar el fuego minutos después bajo la coordinación del suboficial principal Quiroga.

Según informaron fuentes policiales, no se registraron personas lesionadas, aunque el rodado sufrió importantes daños materiales como consecuencia del incendio.

Posteriormente, personal de la División Policía Científica, a cargo del cabo primero Cueva, realizó las pericias correspondientes. En ese marco, se constató la existencia de cámaras de seguridad en las inmediaciones, tanto en una vivienda sobre calle Misiones como en un comercio del rubro carnicería, cuyos registros podrían aportar datos relevantes para esclarecer el hecho.

Un aspecto que llamó la atención de los investigadores es que, tras un rastrillaje por la zona, no se logró ubicar a la propietaria del vehículo, pese a los intentos realizados por el personal interviniente.

Finalmente, las autoridades indicaron que no se hallaron elementos ni rastros de acelerantes que permitan determinar de manera preliminar si el incendio fue intencional, por lo que la causa continúa en etapa de investigación.