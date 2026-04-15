El esperado intercambio internacional entre realities no salió como estaba previsto y generó sorpresa entre los seguidores de Gran Hermano. Mientras el español Fabio Agostini ya ingresó a la casa en Argentina, la participación de Solange Abraham en *La Casa de los Famosos quedó momentáneamente en pausa.

Sorpresa en Gran Hermano: Solange no viajó a México y postergaron su ingreso

Desde la producción del programa explicaron que la jugadora “no se encuentra en condiciones” de ingresar por el momento, priorizando su estado de salud tras el viaje.

El propio conductor fue quien comunicó la situación en vivo, aclarando que se trata de una postergación y no una baja definitiva. “No se siente en condiciones de entrar esta noche”, señaló, llevando tranquilidad tanto a los participantes como al público.

Según se informó, Solange se está recuperando del impacto del traslado y, una vez que esté en condiciones, concretará su ingreso al reality mexicano en los próximos días.

Incluso, desde la conducción buscaron bajar la tensión con un guiño: “El sol siempre se hace esperar”, dijeron, en referencia a su nombre.

De esta manera, el intercambio internacional queda incompleto por ahora, aunque todo indica que es solo cuestión de tiempo para que la argentina finalmente cruce a la casa mexicana.

Mientras tanto, el juego sigue en marcha y la expectativa crece por su ingreso, que promete sumar un nuevo capítulo a esta dinámica entre países.