La pérdida de cobertura de remedios por parte de PAMI, el congelamiento del bono y el aumento de precios profundizan una situación que golpea a adultos mayores y sus familias.

PAMI no cumple y también en Comodoro hay que optar entre comer o comprar medicamentos

La situación de muchos jubilados en Comodoro Rivadavia se vuelve cada vez más crítica frente al aumento de los medicamentos y las dificultades para sostener tratamientos médicos. La pérdida de cobertura de remedios por parte del PAMI afecta especialmente a quienes dependen de medicación cardíaca, tratamientos crónicos y drogas consideradas esenciales para su salud. Mientras tanto, su responsable política en esta ciudad, Vanesa Nieva, ha optado por el silencio absoluto.

En distintos sectores de la ciudad se multiplican los relatos de adultos mayores que deben salir a trabajar, vender pertenencias o realizar “changas” para reunir dinero destinado a remedios y alimentos. En numerosos casos, las familias también quedan involucradas en el sostenimiento de esos tratamientos, mientras intentan afrontar sus propios gastos cotidianos.

Las dificultades también alcanzan al acceso a la atención médica. La reducción de coberturas y prestaciones complica la realización de consultas, controles y tratamientos en centros de salud, en un escenario donde cada receta representa un gasto difícil de afrontar.

El deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y el bono congelado en 70 mil pesos profundizan el panorama para quienes dependen de ingresos fijos. A eso se suma el incremento sostenido en los precios de medicamentos y productos básicos.

La problemática atraviesa a numerosos hogares de Comodoro Rivadavia, donde muchos jubilados deben reorganizar gastos para sostener tratamientos médicos indispensables y cubrir necesidades básicas de alimentación.