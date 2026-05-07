Capacitan para reducir los accidentes laborales

Comodoro Conocimiento, junto a la UOCRA y Fundación UOCRA, inició la formación destinada a fortalecer la capacitación técnica, reducir la siniestralidad laboral y consolidar una cultura preventiva en los ámbitos de trabajo de la región. Más de 180 trabajadores participaron de esta instancia de capacitación.

Este jueves, la Municipalidad, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, junto a UOCRA, UOCRA Mujeres, la Fundación UOCRA y diversas organizaciones gremiales, realizó el acto de apertura del Ciclo de Formación en Seguridad Laboral, iniciativa que se lleva adelante con el fin de fortalecer la capacitación continua, promover una cultura de la prevención en los ámbitos laborales y consolidar políticas públicas vinculadas a la formación, la certificación de competencias, el empleo y el desarrollo productivo de la región.

La actividad contó con la presencia del presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo Domingo Squillace; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; el titular de la cartera de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; la responsable de la Secretaría de Género, Diversidad y Juventud, María Cativa; las subsecretarias de Ambiente y de Gestión Patrimonial, Jordana Mrla y Rita Cárdenas, respectivamente; el concejal Ariel Montenegro; el secretario general de UOCRA y referente de la CGT local, Raúl Silva; la representante de UOCRA Mujeres, Guadalupe Balbuena; los capacitadores de la Fundación UOCRA, Alejandro Ocampo y Luis Palacios; además del referente de la Juventud Sindical, Cristian Bahamonde; Agustín Conturso, de CGT Esquel; Pablo Sepúlveda, secretario general de SMATA; y Silvina Almirón, secretaria general de SITRAED.

Durante su intervención, Rubén Zárate subrayó la importancia de incorporar la cuestión laboral dentro de las políticas públicas vinculadas al desarrollo productivo y al empleo, al afirmar que “cuando asumimos esta gestión junto al intendente Othar Macharashvili, entendimos que era fundamental incorporar la cuestión laboral en la agenda pública, por lo que desarrollamos todo un sistema de certificación de competencias laborales y promovemos incansablemente espacios de diálogo entre sindicatos, empresarios y el Estado, pensando en los trabajadores y sus familias”.

Asimismo, destacó que la certificación de competencias laborales constituye una herramienta estratégica frente a los procesos de transformación productiva y tecnológica. En ese sentido, expresó que “necesitamos construir una verdadera cultura de la prevención y la capacitación es una inversión que mejora la calidad de vida de los trabajadores y fortalece el desarrollo productivo sostenible. Por ello, esta actividad consolida la estrategia de cooperación que comprometimos en su oportunidad con el secretario general de la UOCRA y de la CGT, Raúl Silva, quien ratifica, con su presencia en esta mesa, aquel compromiso firmado al inicio de la gestión”.

En tanto, Fernando Ostoich remarcó el impacto social que tienen este tipo de políticas públicas. “Cuando se cuida y capacita a los trabajadores, también se está cuidando a toda la ciudad. Estas acciones mejoran la calidad de vida de toda la comunidad”, sostuvo.

TRABAJO ARTICULADO

Raúl Silva valoró el trabajo conjunto entre el municipio, la Agencia y las organizaciones gremiales, ya que “es muy importante que tengamos estas capacitaciones para poder aminorar los accidentes laborales. Hay que felicitar a la Agencia Comodoro Conocimiento, a Fundación UOCRA y a todos los que hacen posible este trabajo porque están cuidando a los trabajadores”.

En concordancia, Guadalupe Balbuena resaltó la importancia de seguir generando espacios de formación y oportunidades para jóvenes y trabajadores: “Hace muchos años que venimos construyendo herramientas de capacitación y fortalecimiento sindical junto a distintas organizaciones. Estos espacios son fundamentales para generar más oportunidades y mejorar las condiciones laborales”, indicó.

CAPACITACIONES TECNICAS

Durante la capacitación, se desarrollaron tres cursos intensivos vinculados a Salud y Seguridad en el Trabajo, destinados a trabajadores y trabajadoras nucleados en la CGT y UOCRA, los cuales estuvieron enfocados en promover herramientas concretas de prevención, concientización y cuidado en los ámbitos laborales, reforzando la importancia de incorporar la seguridad como un eje transversal dentro de las actividades productivas de la región.

Las jornadas alcanzaron a aproximadamente 180 personas, quienes participaron en una intensa formación técnica orientada a fortalecer competencias laborales esenciales para generar entornos de trabajo más seguros, eficientes y sostenibles.