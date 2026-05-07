Chubut impulsa medidas de ayuda financiera

Están destinadas a las familias. Las medidas incluyen ampliación de plazos de financiación, reducción de tasas y mejoras en líneas de crédito.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al Banco del Chubut, anunció nuevas medidas en el marco del plan de alivio financiero que impulsa la Provincia, orientadas a ampliar el acceso al financiamiento y acompañar a familias, comercios y empresas en la administración de sus obligaciones crediticias, en un contexto económico nacional complejo.

En ese marco, a partir de la próxima semana comenzarán a regir nuevas condiciones de financiación para clientes de banca empresa, incluyendo comercios y PYMES que se encuentren en situación crediticia 1 y 2 según la clasificación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con cumplimiento regular de sus obligaciones.

ACOMPAÑAMIENTO

Torres destacó que las nuevas medidas buscan llevar alivio y previsibilidad a las familias chubutenses “en un momento complejo desde el punto de vista económico”, y remarcó que el objetivo central es “acompañar a quienes hacen un enorme esfuerzo todos los días para sostener la economía de su hogar, comercio o actividad productiva”.

El titular del Ejecutivo señaló que “cuando una familia se endeuda para llegar a fin de mes, o cuando un comerciante tiene dificultades para afrontar sus compromisos, el Estado no puede mirar para otro lado”, y aseguró que las herramientas impulsadas a través del Banco del Chubut apuntan a “dar oxígeno financiero y generar condiciones para sostener el consumo, el empleo y la actividad económica en toda la provincia”.

“El contexto nacional golpea fuertemente a las economías regionales y al bolsillo de los trabajadores”, advirtió el mandatario, sumando a ello que “es fundamental contar con instrumentos que permitan aliviar cargas financieras y evitar que muchas familias queden atrapadas en un círculo de endeudamiento permanente”.

Asimismo, Torres sostuvo que “gracias a una administración responsable y equilibrada, hoy Chubut puede sostener medidas concretas para aliviar el bolsillo de las familias y acompañar al sector privado”.

ACCESO AL CRÉDITO

La medida contempla la reestructuración de plazos de financiación de hasta 60 cuotas mensuales, permitiendo otorgar mayor previsibilidad financiera y reducir el impacto de las cuotas sobre la actividad económica y comercial.

Asimismo, desde el próximo lunes el Banco del Chubut aplicará una reducción de cuatro puntos porcentuales en la tasa fija de las líneas comerciales destinadas a empresas. En paralelo, para préstamos de consumo dirigidos a personas físicas, la reducción será de cinco puntos porcentuales en la tasa fija, mejorando las condiciones de acceso al crédito para distintos segmentos de clientes.

A su vez, la entidad avanzó en reducciones de hasta diez puntos porcentuales sobre tasas variables, medida que ya comenzó a impactar favorablemente en la disminución de cuotas mensuales para numerosos clientes de la provincia.

CREDITOS PRENDARIOS

El Banco del Chubut informó una reducción de tasas para las líneas destinadas a la compra de motos y créditos prendarios para vehículos, tanto para clientes que perciben sus haberes en la entidad como para quienes no acreditan sueldo en el banco.

En ambos casos, la disminución alcanza los 7,5 puntos porcentuales, consolidando al Banco del Chubut entre las entidades con mejores condiciones de financiamiento del mercado regional.

Las medidas forman parte de una estrategia que el Gobierno provincial y el Banco del Chubut impulsan para fortalecer el acceso al crédito y sostener el consumo, la producción y el empleo en toda la provincia.

En un escenario económico marcado por la recesión y las dificultades de acceso al financiamiento, la Provincia continúa impulsando herramientas concretas para brindar previsibilidad a las familias y acompañar al sector privado, fortaleciendo el movimiento económico y el desarrollo de Chubut.