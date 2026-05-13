Jubilados juntan firmas para reclamar cambios en el PAMI

Denuncian demoras en turnos, dificultades en prestaciones y problemas con la entrega de medicamentos.

El referente de Jubilados en Lucha, Fabián Pereira, confirmó que continúan con una campaña de recolección de firmas para exigir la normalización del PAMI y visibilizar las dificultades que enfrentan los afiliados en el acceso a la atención médica por parte de la obra social que en esta ciudad conduce Vanesa Nieva.

La propuesta se desarrolla junto a trabajadores del organismo y busca alcanzar un millón de firmas en todo el país. “Estamos juntando firmas para la campaña que están haciendo los compañeros trabajadores del PAMI por un millón de firmas para que se normalice el PAMI”, expresó Pereira en diálogo con ABC Diario.

Entre los reclamos, el referente señaló inconvenientes vinculados a la entrega de medicamentos, las demoras en la atención médica y los recortes en distintas prestaciones. “El tema de la atención y los recortes se ve a diario. Hay quejas de jubilados constantemente”, sostuvo.

También indicó que los retrasos impactan en la asignación de turnos con médicos de cabecera, especialidades, internaciones y operaciones. “Si uno tenía turno para este mes, pasa para el otro, para el siguiente o el subsiguiente”, afirmó.

Pereira adelantó que durante los próximos días continuarán recorriendo distintos sectores de Comodoro Rivadavia para sumar adhesiones a la campaña. Entre los puntos previstos mencionó la zona del Banco Nación y el supermercado La Anónima.

Además, aseguró que hasta el momento no recibieron respuestas luego de presentar el reclamo ante las autoridades del PAMI. “No hemos tenido respuesta. Esto también se hizo llegar a nivel nacional”, señaló.

En otro tramo, manifestó su preocupación por el debate sobre una posible reforma previsional y cuestionó la posibilidad de avanzar hacia un sistema privado. “Lo que pretende el gobierno es privatizar todo el sistema de jubilaciones y llegar a un seguro de salud. Nosotros no estamos de acuerdo”, expresó.

Finalmente, el vocero advirtió sobre la situación general del sistema sanitario. “No solamente es el PAMI, está toda la salud en crisis”, concluyó.