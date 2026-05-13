Se inaugura el primer Centro de Informes Turísticos de la ciudad

Será este viernes, en el Paseo Costero, con una ceremonia abierta a la comunidad que incluirá propuestas recreativas y gastronómicas para toda la familia, de 16 a 20.

La Municipalidad, a través de Comodoro Turismo, inaugurará este viernes el primer Centro de Información Turística de la ciudad. La instalación cuenta con un espacio moderno y estratégico diseñado para posicionarse como punto de encuentro para locales y turistas. El flamante edificio se encuentra emplazado frente al antiguo Hotel de Turismo, sobre el paseo costero y de cara al mar.

Su inauguración está prevista bajo un marco de celebración que incluirá el acto protocolar y un evento que se extenderá hasta las 19 horas con proyecciones audiovisuales en la pantalla exterior del edificio, presencia de informantes, prestadores, emprendedores turísticos y el show de DJ Gian en vivo desde el balcón que mira al Paseo Costero.

Al respecto Eduardo Carrasco -gerente de Comodoro Turismo- indicó que “la concreción e inauguración de esta esperada obra será el resultado de un trabajo articulado en el que gestionamos la puesta en valor de este espacio, convencidos de que Comodoro necesitaba una infraestructura acorde a la altura de los grandes centros regionales”.

Asimismo, el funcionario rescató “la finalización de los servicios prestados actualmente en el módulo de la Terminal de Ómnibus, consolidándose solo el nuevo centro y la Estación Naútica de la Costanera, como únicos puntos oficiales de atención a locales y turistas”.

En ese contexto, y tras el exitoso Festín de Sabores ocurrido el pasado fin de semana, se montará un "Patio del Festín", recreando una versión reducida del paseo gastronómico para que los vecinos puedan degustar elaboraciones dulces, saladas, cafetería y bebidas de la mano de foodtrucks y emprendedores locales.

Además, en el marco del Programa “Turista por Un día”, se desarrollará un “Mini Aventureros”, con guiada pedestre para niños a lo largo del Paseo Costero, que abarcará las esculturas de fauna patagónica denotando su importancia como atractivo de la Patagonia. Para el mismo, se contará con cupo limitado de 10 niños de 6 a 14 años (con la compañía de un adulto por niño), con inscripción previa a través de las redes de Comodoro Turismo.