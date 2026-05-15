El conductor de un Ford Fiesta escapó de un control policial y abandonó el auto tras una persecución. Hallaron marihuana y el rodado quedó secuestrado.

Huyó de la policía y abandonó el auto con cannabis en su interior

Una persecución policial registrada durante la madrugada de este viernes culminó con el secuestro de un vehículo que contenía sustancias ilegales en su interior. El procedimiento fue realizado por personal de la Seccional Sexta.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron un automóvil Ford Fiesta gris circulando a alta velocidad. Según informaron fuentes policiales, los agentes intentaron detener la marcha del vehículo mediante señales lumínicas y sonoras reglamentarias para identificar a su conductor.

Sin embargo, el automovilista hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró, iniciando una fuga por distintas arterias de la ciudad en dirección a la avenida Pieragnoli.

Minutos más tarde, el rodado fue encontrado abandonado en avenida Rivadavia y calle Los Duraznos. El conductor ya había escapado del lugar y, pese al rastrillaje realizado en las inmediaciones, no pudo ser localizado.

Al inspeccionar el automóvil, los efectivos advirtieron que las puertas delanteras estaban abiertas y observaron a simple vista un envoltorio con una sustancia sospechosa. Ante esta situación, se preservó la escena y se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas.

Poco después arribó personal especializado que tomó intervención en el procedimiento. De manera paralela, se dio aviso a la Fiscalía Federal de turno, que gestionó ante el Juzgado Federal la autorización para requisar el vehículo.

Tras concretarse la medida judicial, el personal especializado confirmó el hallazgo de 4,7 gramos de una sustancia compatible con cannabis sativa, que fue secuestrada.

Finalmente, el Ford Fiesta también quedó secuestrado y fue trasladado a disposición del Tribunal de Faltas local, mientras se labró el acta de infracción correspondiente.