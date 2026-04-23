Grupo AITUE celebra la danza en Comodoro Rivadavia

Actuarán el sábado 25 a las 20:00 horas con sus categorías infantil, juvenil y adultos.

El Grupo de Danzas AITUE participará de la celebración por el Día Internacional de la Danza que se realizará en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia. El evento se llevará a cabo durante dos jornadas, el sábado 25 y domingo 26, con la participación de distintas escuelas y academias de danza de la ciudad.

Se presentará el sábado 25 a las 20:00 horas, con la participación de las categorías infantil, juvenil y adultos, quienes compartirán en el escenario parte del trabajo que vienen realizando en sus clases y ensayos.

Este año el Grupo de Danzas AITUE comenzó sus actividades con una mayor cantidad de bailarines, sumando nuevos integrantes y fortaleciendo este espacio dedicado a la danza folklórica.

La presentación será además la primera del año para el grupo, una oportunidad para mostrar al público el trabajo, la dedicación y la pasión por la danza de cada uno de sus integrantes.

Desde el grupo también se quiere agradecer especialmente a las familias por el acompañamiento constante y a los bailarines por el compromiso, la dedicación y el esfuerzo que ponen en cada ensayo para hacer posible esta presentación.

Asimismo, esperamos que el público pueda acompañarnos en esta celebración y disfrutar de lo que con tanto amor y trabajo venimos preparando.