Fueron ocho los allanamientos de Prefectura en tres provincias

La Prefectura Naval Argentina, a través de la jefatura de la repartición de Caleta Olivia, dio a conocer un informe oficial sobre los operativos que realizara el jueves personal de esa fuerza de seguridad.

El comunicado que lleva la firma del prefecto Fernando Kloster, precisa que fueron ocho las órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia Federal y se concretaron de manera simultánea en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego en el marco de una causa “por presunta trata de personas con fines de explotación laboral”.

No se hace alusión a los sitios involucrados en los operativos, pero se sabe que todos (o la mayoría de ellos) se ejecutaron en sedes de la ONG REMAR), tal como lo señalara El Patagónico y otros medios informativos.

EL DETALLE

A continuación se reproduce de manera textual el contenido central del comunicado de la fuerza de seguridad naval:

“Los procedimientos se concretaron en un domicilio de Caleta Olivia, dos de Pico Truncado y uno de una zona rural ubicada a 160 kilómetros de Caleta Olivia, todos en la provincia de Santa Cruz. Además, se registraron dos inmuebles en Comodoro Rivadavia (Chubut) y otros dos en Ushuaia (Tierra del Fuego).

Las medidas judiciales fueron el resultado de tareas investigativas desarrolladas por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Caleta Olivia, iniciadas en 2022, con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de la misma ciudad, a cargo del Fiscal Federal Lucas Colla.

En ese contexto, el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo del Juez Subrogante, Dr. Claudio Vázquez, en el marco de una causa por infracción al artículo 145 bis del Código Penal, conforme a la Ley 26.842.

Como resultado de los operativos, se identificó a 35 presuntas víctimas, todas mayores de edad y de sexo masculino, así como ocho presuntos victimarios, de los cuales cinco son hombres y tres mujeres.

Asimismo, se procedió al secuestro de documentación de interés para la causa y material electrónico, con un aforo estimado en más de 10 millones pesos.

En el operativo intervino personal de las Prefecturas Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Ushuaia e Islas del Atlántico Sur y Puerto Deseado. Además, participaron la Dirección de Trata de Personas de la Provincia del Chubut, la Subsecretaría de Familia de la Municipalidad de Pico Truncado y la División de Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz, quienes realizaron entrevistas a los presuntos damnificados con el objetivo de confeccionar los informes correspondientes.

Hasta el momento no se adoptaron medidas restrictivas respecto de las personas involucradas en la causa, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial”.