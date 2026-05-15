Kits para alumnos de nivel inicial y primario

La comisión de fomento de Cañadón Seco y la empresa de servicios petroleros AESA, concretaron la entrega de 100 kits escolares destinados al alumnado de escuelas locales de nivel inicial y primario.

El acto se realizó el jueves con la presencia del jefe comunal Gabriel Galarza, acompañado por la coordinadora de Comercio e Industria Belén Roa.

En representación de las instituciones educativas participaron el director de la E.P.P. N° 23 “26 de Junio”, Miguel Purulla, quien recibió 50 kits escolares para estudiantes de nivel primario; y la directora el Jardín de Infantes N° 12 “Tiempo de Crecer”, lic. Mónica Ramos, quien recibió similar cantidad de kits.

Esta iniciativa, impulsada en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial, refleja la importancia del trabajo articulado entre el Estado comunal y el sector privado para seguir acompañando a las instituciones y fundamentalmente fortaleciendo las trayectorias educativas de niños y niñas de la localidad.