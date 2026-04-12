El “Parque” derrotó 4-3 al “Azzurro” y además lo dejó sin invicto en el Apertura. El “Lobo” venció 2-0 a USMA y se subió a la cima. Petroquímica-Huracán terminó 0-0, Sarmiento le ganó 2-0 a Diadema, Rada Tilly goleó 4-1 a Palazzo y Laprida derrotó por idéntico marcador a Portugués.

General Saavedra bajó a la CAI de la punta y Newbery es nuevo líder

General Saavedra bajó de la punta y dejó sin invicto a Comisión de Actividades Infantiles al vencerlo de local 4-3 en uno de los partidos de la 5ª fecha del torneo Apertura “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y que ahora lidera Jorge Newbery.

En ese contexto, Saavedra se quedó con los tres puntos en El Parque por el doblete marcado por Nicolás Reyes, uno de Santino Barrientos y otro de Cristian Reyes.

Los goles del “Azzurro”, los marcaron Danny Tibocha, José Chacón y Luciano Barrientos. Además, Chacón erró un penal en la parte final del partido, y encima la visita terminó con diez por expulsión de su capitán Alejandro Manchot.

Ese resultado fue aprovechado al máximo por Jorge Newbery, que en La Madriguera, superó por 2-0 al colista Unión San Martín Azcuénaga, que sufrió su quinta derrota en fila y sigue en el fondo de la tabla.

Los goles del equipo, que dirige de manera interina Edgardo Gordillo, los marcaron Tahiel Cárcamo y el experimentado Oscar Marchant, este último en el complemento.

Otro de los que aprovechó la ocasión fue Rada Tilly, que goleó de local 4-1 a Próspero Palazzo. Los goles del Aurinegro” los anotaron Luka Markota, Alan Haro, Enzo González y Rodrigo Ledesma. Juan Pablo Ramos marcó el tanto del “Aguilucho”.

El domingo había arrancado con el partido que se jugó a las 14 por razones de seguridad. En Kilómetro 8, Petroquímica igualó sin goles con Huracán en un partido, donde el arquero del “Globo” Kevin Vergara, le contuvo un penal a Benjamín Pedrosa.

Por su parte, el Deportivo Sarmiento se hizo fuerte en su estadio “Pampa Zaldúa” y con goles de Gustavo Cabezas y Jonatan Fernández, se impuso por 2-0 ante Argentinos Diadema, que sufrió la cuarta derrota en cinco presentaciones.

Mientras tanto, en el estadio Domingo Perea, el local Laprida logró su primera victoria en el campeonato al golear 4-1 a Deportivo Portugués, que en las últimas horas confirmó la llegada de Luis “Pity” Murúa como su nuevo entrenador.

Los goles de Laprida los anotaron José Loncón y Thiago Rearte, ambos en dos ocasiones, mientras que Leandro Velázquez hizo el gol del conjunto “luso”.

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Panorama de la 5ª fecha

DOMINGO 12

- Petroquímica 0 / Huracán 0.

- Deportivo Sarmiento 2 / Argentinos Diadema 0.

- Jorge Newbery 2 / Unión San Martín Azcuénaga 0.

- Laprida 4 / Deportivo Portugués 1.

- Rada Tilly 4 / Próspero Palazzo 1.

- General Saavedra 4 / Comisión de Actividades Infantiles 3.

Próxima fecha (6ª)

- Deportivo Portugués vs Petroquímica.

- Huracán vs CAI.

- General Saavedra vs Jorge Newbery.

- USMA vs Rada Tilly.

- Próspero Palazzo vs Deportivo Sarmiento.

- Argentinos Diadema vs Laprida.