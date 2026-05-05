Taponamiento pluvial solucionado en barrio San Martín

La Municipalidad, a través del área de Mantenimiento y Conservación de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, llevó adelante una importante intervención en barrio San Martín, a raíz de un taponamiento pluvial en el cruce de las calles Huergo y Franzoni, que logró subsanarse luego de un arduo trabajo.

En ese contexto, el subsecretario Luis Correa explicó que se trataba de una situación compleja en una zona de alto tránsito, donde cada vez que se producían precipitaciones se generaban importantes anegamientos. Al respecto, indicó que “el sector presentaba graves inconvenientes, ya que el conducto pluvial se encontraba tapado, al igual que una cámara y algunos sumideros, con el agravante de que se trata de una zona muy concurrida”.

Luego añadió que, ante el pronóstico de lluvias intensas, “se dispuso el trabajo de cuadrillas junto a un camión vactor para dar una respuesta rápida y efectiva. Estuvimos trabajando a lo largo de esta jornada y pudimos solucionar el problema, por lo que el pluvial quedó en funcionamiento, lo que da alivio a los vecinos del sector”.

En ese sentido, el funcionario manifestó que el lugar presentaba una gran acumulación de residuos, barro y tierra, “lo que impedía el normal escurrimiento del agua”, al tiempo que aclaró que “no se trató de una tarea de mantenimiento habitual, sino de un problema importante que logramos solucionar”.

Por otra parte, Correa remarcó que desde la Dirección General de Mantenimiento se desarrollan tareas preventivas de forma constante en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de evitar este tipo de situaciones y minimizar las consecuencias ante grandes precipitaciones.

Finalmente, solicitó la colaboración de la comunidad para sostener el buen funcionamiento del sistema pluvial. “Necesitamos que los vecinos tomen conciencia y no saquen los residuos ante posibles precipitaciones, ni los arrojen en lugares donde puedan generar inconvenientes. Gran parte de la prevención tiene que venir de parte de la gente evitando estas acciones, por lo que pedimos colaboración en ese sentido para evitar mayores inconvenientes”, concluyó.