Chubut se impuso en las Ovinpiadas Regionales y llevará tres escuelas a la final nacional

Estudiantes de la Escuela Agropecuaria N° 725 de Sarmiento obtuvieron el primer puesto en la competencia realizada en Río Negro. Delegaciones de Cholila y Trevelin también accedieron a la instancia decisiva en Catamarca.

La delegación chubutense tuvo una destacada actuación en las “V Ovinpiadas Regionales Patagonia”, desarrolladas el 1 y 2 de mayo en la Escuela Agrotécnica N° 4 de General Conesa, en Río Negro. El equipo de la Escuela Agropecuaria N° 725 de Sarmiento alcanzó el primer lugar en la competencia, que reunió a instituciones de distintas provincias del sur argentino.

El certamen está orientado a estudiantes de escuelas agrotécnicas de nivel secundario y busca fortalecer la formación vinculada a la producción ovina. La organización está a cargo de la Escuela para Capacitación de Ovejeros (ECO), en el marco de la cátedra de Producción de Rumiantes Menores de la Universidad Nacional de La Pampa.

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Durante las jornadas, los equipos atravesaron distintas instancias de evaluación que incluyeron exámenes teóricos y prácticos, identificación de herramientas y materiales veterinarios, y prácticas de manejo de ovinos en corral. Las pruebas también contemplaron aspectos como el trabajo en equipo, la organización, la seguridad y el bienestar animal, además de criterios de producción sustentable.

En esta edición participaron delegaciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por Chubut compitieron las ESETP N° 725 de Sarmiento, N° 716 de Río Senguer, N° 719 de Gobernador Costa, N° 740 de Trevelin, N° 1728 de Cholila y N° 733 de Gaiman.

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El podio se completó con la Escuela N° 4 de General Conesa en el segundo lugar, seguida por el CEA Valle de Cholila N° 1728 y la ESETP N° 740 de Trevelin. Estos resultados determinaron la clasificación de los equipos a la instancia nacional de las VII Ovinpiadas de Argentina, prevista para septiembre en Catamarca.

Desde el Ministerio de Educación se destacó el desempeño de los estudiantes y docentes, subrayando el valor de estas instancias para la formación técnica y el desarrollo de una actividad productiva clave en la región patagónica.