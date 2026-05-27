Brutal asesinato de una gata en medio de un conflicto familiar

Una joven aseguró que su mascota fue asesinada a golpes y pisotones dentro de la vivienda donde convivía con su madre y la pareja de esta.

Un estremecedor caso de presunto maltrato animal conmociona a Comodoro Rivadavia. Una joven denunció que su gata, llamada Josefina, fue asesinada brutalmente dentro de la vivienda donde residía junto a su madre y la pareja de esta, en medio de un conflicto familiar y una mudanza.

Según relató la denunciante, tras separarse de su pareja decidió abandonar el domicilio familiar debido a problemas de convivencia. Durante el primer traslado de sus pertenencias, dejó a sus animales en la casa con la tranquilidad de regresar horas más tarde para buscarlos.

Sin embargo, al volver advirtió que Josefina no aparecía. Ante su consulta, le habrían manifestado que los perros de la familia la habían atacado y matado. No obstante, la joven puso en duda esa versión al señalar que los animales convivían habitualmente con gatos y nunca habían mostrado conductas agresivas.

“Sentí un fuerte olor a orina de gato en la casa y vi manchas de sangre en el piso, además de ropa y zapatillas ensangrentadas del marido de mi mamá”, expresó la denunciante.

Posteriormente, comenzó a buscar al animal y encontró el cuerpo oculto dentro de un gallinero, envuelto en un trapo. De acuerdo con su testimonio, la felina presentaba graves lesiones compatibles con golpes y pisotones, con severos daños en la cabeza y uno de sus ojos expuesto.

La denuncia penal fue radicada en la Seccional Quinta, por lo que personal de Criminalística secuestró prendas con manchas de sangre y trasladó el cuerpo del animal para realizar la autopsia correspondiente. Además, se incorporaron fotografías y registros fílmicos a la investigación judicial.

En su presentación, la joven apuntó contra el esposo de su madre como principal sospechoso del hecho y sostuvo que existiría complicidad por parte de ella. También afirmó que el hombre tendría antecedentes y denuncias previas por violencia familiar.

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos y organizaciones protectoras de animales reclamaron una rápida investigación y una condena ejemplar por maltrato animal.