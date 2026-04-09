Arte, encuentro y resistencia: nace un ciclo cultural en Casa Rara

El sábado 11 de abril se realizará la primera jornada de un espacio que propone reunir artistas, emprendedores y público en torno a la creación colectiva, el intercambio y el fortalecimiento de redes comunitarias.

Este sábado 11 de abril, Casa Rara abrirá sus puertas para dar inicio a un nuevo ciclo de encuentros culturales concebido como un refugio para el arte, el encuentro humano y la construcción colectiva. La propuesta se desarrollará entre las 17 y las 22 horas en Federicci 1321, con una programación diversa que combina producción artística, participación abierta y circulación de saberes.

Durante la jornada habrá exposiciones de artistas locales, configurando un recorrido donde distintas obras dialogarán con el espacio y el público. En paralelo, se realizará una ronda de tejido con materiales reciclados, planteada como una instancia activa de intercambio de técnicas y procesos, con eje en lo manual y lo colectivo.

Embed - casa rara arte on Instagram: "El próximo 11/04 inauguramos un ciclo de encuentros que buscan ser refugio para el arte, el encuentro humano, la cultura y el sostén de un sentir colectivo. Una tarde/noche en la que podremos disfrutar de: Exposiciones de artistas locales. Ronda de tejido con materiales reciclados. Feria de artesanos y emprendedores. Buffet con opciones veganas y magias de producción local. Música en vivo y micrófono abierto. Sábado 11/04/2026 De 17 a 22hs CASA RARA Federicci 1321 Entrada: $3000 o 2x$5000 Con tu entrada participas de sorteos en vivo de productos de la feria. En respuesta a la opresión que se vive por estos tiempos, creemos que propiciar espacios donde compartir experiencias, talentos y energía creativa, es fundamental para fortalecer las redes de apoyo que nos tejen." View this post on Instagram

La feria de artesanos y emprendedores será otro de los núcleos del encuentro, con la participación de proyectos como Jardín de los Elefantes, Socorro Rosa Rabiosa, Lysergide Dream, Flor de Luna Sureña, Humo del Sur, Wambra Patagonia, Inchepiuke, Aromas Aruma, Kosas de Kabrx, Tiendita Macabrx, Periplo y Princesa Grumota. Allí se podrán recorrer producciones locales y establecer un vínculo directo entre quienes crean y quienes consumen.

En lo musical, la programación incluirá un DJ set a cargo de Niconi, sumando una capa sonora continua al evento. También se presentará un acústico de Cabra Vieja y el debut del trío Los Trolos de Caleta Olivia, ampliando la propuesta hacia distintos formatos en vivo. A esto se sumará un espacio de micrófono abierto, pensado para intervenciones espontáneas y la libre circulación de expresiones.

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El encuentro se completa con un buffet que ofrecerá opciones veganas y productos de elaboración local, integrando lo gastronómico como parte de la experiencia cultural. La entrada incluirá la participación en sorteos en vivo con productos de la feria y se puede reservar al teléfono 2975201844.

Desde la organización, el ciclo se posiciona como una respuesta al contexto actual. “Propiciar espacios donde compartir experiencias, talentos y energía creativa es fundamental para fortalecer las redes de apoyo que nos tejen”, sostienen en comunicación con El Patagónico. Y agregan: “La colectividad nos sostiene frente a la adversidad y nos recuerda la importancia de apoyarnos para permanecer fuertes”.

Embed - casa rara arte on Instagram: "El próximo 11/04 inauguramos un ciclo de encuentros que buscan ser refugio para el arte, el encuentro humano, la cultura y el sostén de un sentir colectivo. Una tarde/noche en la que podremos disfrutar de: Exposiciones de artistas locales. Ronda de tejido con materiales reciclados. Feria de artesanos y emprendedores. Buffet con opciones veganas y magias de producción local. Música en vivo y micrófono abierto. Sábado 11/04/2026 De 17 a 22hs CASA RARA Federicci 1321 Entrada: $3000 o 2x$5000 Con tu entrada participas de sorteos en vivo de productos de la feria. En respuesta a la opresión que se vive por estos tiempos, creemos que propiciar espacios donde compartir experiencias, talentos y energía creativa, es fundamental para fortalecer las redes de apoyo que nos tejen." View this post on Instagram

En esa línea, la propuesta también busca poner en valor la creación manual y los tiempos del hacer compartido. “Abrimos un espacio-tiempo para el tejido colectivo, para compartir técnicas, materiales y procesos”, explican, subrayando la intención de generar un ámbito de refugio para la libre expresión, el intercambio de ideas y la construcción de comunidad.

La invitación es a habitar una tarde-noche atravesada por el arte en múltiples formatos, donde cada participación —desde la música hasta lo artesanal— aporte a un entramado común que apuesta por sostener, desde lo colectivo, otras formas de estar y crear.