Coordinan acciones frente a amenazas en los colegios

En la biblioteca de la Escuela Para Jóvenes y Adultos n° 756 (E.P.J.A), de Sarmiento, este viernes a la mañana se desarrolló un encuentro entre referentes del Poder Judicial, equipos directivos de las escuelas de nivel medio, organismos municipales, autoridades policiales, equipos de apoyo a la educación y responsables de la Supervisión Escolar de la región V.

En la ocasión, se abordó las problemáticas que atraviesan a las instituciones educativas, en el marco de las amenazas de tiroteos en el ámbito escolar, que durante las últimas semanas han provocado un estado de alerta y conmoción en varias provincias del país. Asimismo, los asistentes propusieron llevar adelante un cronograma de trabajo y encuentros, a los fines de organizar charlas informativas y capacitaciones, con los distintos actores de la comunidad educativa. En este sentido, acordaron mantener activo este espacio interinstitucional, y convocar a encuentros con docentes, preceptores, estudiantes y grupos familiares. En esas reuniones, van a intercambiar distintos aspectos informativos sobre las funciones, responsabilidades y campos de intervención de los organismos del Poder Judicial.

También trabajarán sobre ideas y espacios que apunten a lograr que la expresión del malestar adolescente encuentre otras vías de expresión. En conclusión, los asistentes coincidieron que las respuestas al problema de las amenazas, no pueden ser la minimización de los hechos o la pura acción punitiva, sino que deben orientarse a un equilibrio que permita volver a la normalidad de las dinámicas escolares.

Al inicio de la reunión, la Asesora de Menores, Cinthia English, explicó los motivos de la convocatoria a este encuentro.

A ello, la profesora Marina Medina, en su rol de Supervisora de Educación de Nivel Medio, agregó que desde el año pasado programaron este abordaje interinstitucional, en función del aumento de las situaciones problemáticas de los adolescentes en la dimensión afectivo emocional, y que se refleja en todas las escuelas de la Región V.

Por otra parte, los equipos directivos de la Escuela 739, Instituto Gobernador Fontana, Escuela 725, Escuela Hospitalaria y Escuela Para Jóvenes y Adultos 756, narraron diversas experiencias, y ampliaron la información respecto de las guías jurisdiccionales y protocolos de actuación implementados.

Por su parte, la fiscal Rita Barrionuevo, aclaró cuál es rol y el alcance de intervención, que el Ministerio Publico Fiscal tiene para este tipo de casos.

En tal sentido, manifestó que el enfoque del organismo, ante causas en las están involucrados menores de edad, no punibles, apunta a la participación de la oficina de Solución Alternativa de Conflictos, a los fines de lograr la reparación y pacificación de las situaciones problemáticas.

En este marco, el juez de Familia Santiago Huaiquil, las representantes del Ministerio de la Defensa Pública, integrantes del Servicio de Protección de Derechos de la Municipalidad, las profesionales del Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares, junto a los titulares de la Comisaría de la Mujer y Comisaría local, sostuvieron la necesidad mantener este espacio de encuentros y activar formas de interacción con otros actores de la comunidad.