Extrabajadores del Casino se movilizaron por las calles de Esquel

Son 50 personas que quedaron en la calle y a las que no les pagaron salarios ni indemnización.

Los extrabajadores del Casino de Esquel se movilizaron este sábado por la tarde para visibilizar el conflicto con la empresa Trewelyn S.A., que ratificó los 50 despidos con propuesta de abonar sólo el 50 por ciento de las indemnizaciones.

Es una problemática laboral que escaló a partir del cierre de las puertas del edificio de Ameghino y Perón, de manera espontánea. Además, en el periodo de la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo nunca se presentó a las audiencias, ni a la que pidió.

El reclamo se mantiene desde el 25 de marzo, ya que a los empleados no les pagaron el sueldo de ese mes, y menos les depositaron las indemnizaciones. En los últimos días la firma ratificó los despidos, y ahora el problema deberá ser resuelto vía legal, tal como anticiparon los extrabajadores de la casa de juegos. Y mientras tanto, hay pocas novedades de Lotería del Chubut. Sólo su presidente, Ramiro Ibarra, manifestó que iniciarán el proceso de retiro de la licencia a Trewelyn.

Según publica Jornada, a las 14 horas era la convocatoria a vecinos, clientes, y todos los que pudieran concurrir para acompañar una movilización hasta el monumento al trabajador patagónico en la intersección de avenida Ameghino y calle Pellegrini.

Asistieron clientes, amigos y vecinos solidarios con la situación de las 50 personas que se desempeñaron en el casino. Varias banderas y carteles portaban los que participaron, con bombos y algún otro elemento para hacer ruido, sin presencia de gremios o trabajadores de otros sectores. En el lugar se expresaron por el conflicto, para luego desconcentrar.