Torres destacó la inversión de PECOM en El Trébol

La puesta en marcha de una tercera planta operada por PECOM elevó la producción un 12% en un año. El plan de inversión supera los USD 114 millones y prevé un crecimiento sostenido en el corto plazo.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este lunes la tercera planta de inyección de polímeros en el área El Trébol–Escalante, operada por PECOM, en el marco de un programa de inversión que ya supera los USD 114 millones. La instalación, recientemente puesta en funcionamiento, se integra a otras dos plantas activas en el yacimiento y a una cuarta en construcción en Cañadón Perdido.

La intervención tecnológica permitió elevar un 12% la producción en el último año, dentro de una estrategia de recuperación terciaria orientada a mejorar el rendimiento de áreas maduras de la Cuenca del Golfo San Jorge. El esquema prevé, además, un incremento del 20% hacia fines del año en curso y la duplicación del volumen en un plazo de cuatro años, con un salto de 8.000 a 16.000 barriles diarios.

Durante la recorrida, el mandatario provincial puso el foco en la reactivación del área y vinculó los resultados a la incorporación de inversión y tecnología. “Durante los últimos años, la inversión en el área había entrado en una etapa de declive, propia de un yacimiento maduro, y hoy vemos cómo, a partir de una nueva mirada y de decisiones concretas, se recuperan niveles de actividad y producción”, expresó.

Torres también remarcó el impacto de este tipo de desarrollos en la dinámica económica regional. “En cuatro años se estará duplicando la producción, convirtiéndose en un caso de éxito a partir de la inversión y el compromiso de todos los actores del sector”, sostuvo, y agregó: “No se trata solamente de sostener el trabajo en una cuenca histórica, sino de dinamizar la economía y generar recursos que fortalecen una industria clave para la provincia y para el país”.

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En esa línea, subrayó el rol histórico de la Cuenca del Golfo San Jorge como generadora de divisas y planteó la necesidad de consolidar su proyección a futuro. “Fue durante más de un siglo una fuente central de divisas para la Argentina, y hoy estamos dando un paso concreto para sostenerla, modernizarla y proyectarla hacia el futuro”, afirmó.

El gobernador también vinculó el avance del proyecto con medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector, entre ellas la eliminación de aranceles a la importación de polímeros. “Son decisiones que van en el camino correcto, porque permiten reducir costos, hacer viables nuevas inversiones y sostener la actividad en la cuenca”, indicó.

El plan de PECOM incluye, además del desarrollo de infraestructura, campañas de perforación y workover, con impacto directo en la actividad y el empleo en la región. En ese marco, Torres destacó la articulación entre el sector público, las operadoras y los trabajadores. “Cuando hay reglas claras, previsibilidad y decisión política, las inversiones llegan y se traducen en más producción, más empleo y más desarrollo para la provincia”, concluyó.