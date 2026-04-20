Analizan propuesta para producir alevines y truchas

El intendente Macharashvili recibió a los responsables del proyecto Patagonia Trout, quienes brindaron detalles acerca de su propuesta que apunta a la producción de alevines y trucha arcoíris en Alto Río Senguer.

El encuentro se desarrolló este lunes, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; y el socio-gestor del proyecto Patagonia Trout, Patricio Bravo Galleguillos.

En ese contexto, Zárate calificó a la reunión como “muy positiva” y agregó que “este tipo de propuestas representan una gran oportunidad, ya que provienen de personas que tienen experiencia, que saben de la industria y que nos permiten desarrollar también nuestra expectativa de que el Golfo San Jorge pueda contar con nuevos proyectos, generar empleo y, sobre todo, crecer en el marco de una economía donde estos recursos son posibles de obtener”.

Como ejemplo, el funcionario expuso que “no muy lejos, en Aysén, se presenta una economía floreciente, donde la piscicultura en general genera además una cadena de valor muy extensa, con una gran cantidad de empleos y una riqueza que además crece de manera permanente. En nuestra región tenemos muchas posibilidades de replicar eso, ya que Argentina es uno de los países que más expectativa tiene de desarrollar esa industria. Somos conscientes de eso y estamos trabajando en esa dirección”.

“Apenas asumimos, comenzamos el proyecto del Observatorio Oceanográfico, donde justamente se realizan los estudios preliminares y necesarios para ver en qué condiciones debemos avanzar y estas visitas nos llenan de expectativas, por lo que hemos comprometido nuestra colaboración para que la inversión sea viable y cuanto antes”, acotó el funcionario.

Por su parte, Bravo Galleguillos indicó que, durante la visita al intendente, “comentamos lo que nosotros queremos hacer en Alto Río Senguer, pensando en la iniciativa AquaPatagonia, que es un proyecto muy grande e importante, basado en un sistema RAS (recirculación de agua). Nuestro deseo es generar una alianza estratégica y hacer nuestro aporte”.

“Lo más importante es que en Chubut, de forma conjunta, se pueda llevar adelante una actividad que va a traer mucho trabajo y un gran beneficio económico”, concluyó.