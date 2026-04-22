Momentos de tensión se vivieron en una escuela de Puerto Madryn luego de que se detectara que un estudiante había ingresado con un arma de aire comprimido dentro de su mochila.

Un alumno llevó un arma de aire comprimido a la escuela

El hecho ocurrió en la Escuela N° 775 Malvinas del Sur y fue advertido inicialmente por una madre, quien dio aviso inmediato a las autoridades del establecimiento.

Tras la alerta, directivos y personal educativo pusieron en marcha el protocolo de convivencia escolar, priorizando la integridad física y emocional de los estudiantes.

Luego de intervenir, constataron que el alumno trasladaba un arma de aire comprimido en su mochila. La situación generó preocupación y nerviosismo entre la comunidad educativa.

No suspendieron las clases

Desde la institución resolvieron continuar con la jornada escolar y aprovechar lo sucedido para trabajar con los alumnos en instancias de reflexión, prevención y convivencia, especialmente frente al contexto de creciente preocupación por hechos de violencia vinculados a escuelas.

No trascendieron datos del estudiante involucrado, resguardando su identidad por tratarse de un menor de edad.