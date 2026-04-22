Un alumno llevó un arma de aire comprimido a la escuela

El hecho ocurrió en la Escuela N° 775 Malvinas del Sur y fue advertido inicialmente por una madre, quien dio aviso inmediato a las autoridades del establecimiento.
Tras la alerta, directivos y personal educativo pusieron en marcha el protocolo de convivencia escolar, priorizando la integridad física y emocional de los estudiantes.
Luego de intervenir, constataron que el alumno trasladaba un arma de aire comprimido en su mochila. La situación generó preocupación y nerviosismo entre la comunidad educativa.
No suspendieron las clases
Desde la institución resolvieron continuar con la jornada escolar y aprovechar lo sucedido para trabajar con los alumnos en instancias de reflexión, prevención y convivencia, especialmente frente al contexto de creciente preocupación por hechos de violencia vinculados a escuelas.
No trascendieron datos del estudiante involucrado, resguardando su identidad por tratarse de un menor de edad.