En Rada Tilly eliminarán vehículos abandonados

Su Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que habilita los procesos de descontaminación, desguace y compactación de vehículos abandonados o secuestrados en el ejido municipal.

En una jornada marcada por el consenso político y el compromiso con la salud pública, el Concejo Deliberante de Rada Tilly aprobó el jueves, de manera unánime, el

proyecto de ordenanza que establece la adhesión de la ciudad a la Ley Provincial XIX - N° 89.

La medida, tratada durante la VI Sesión Ordinaria del 2026, permitirá iniciar los procesos de descontaminación, desguace y compactación de vehículos abandonados o secuestrados en el ejido municipal.

La sanción de la norma se dio tras un exhaustivo trabajo en las comisiones de Hacienda y Legislación, donde el dictamen favorable recibió el respaldo de todos los bloques políticos.

La implementación de esta ordenanza busca dar una solución definitiva a la acumulación de unidades vehiculares en los predios municipales, que hasta enero de este año sumaban un total de 130 vehículos en estado de deterioro y abandono.

El autor de la iniciativa, el concejal Omar Casagrande del bloque Arriba Chubut, expresó su satisfacción por el acompañamiento total del cuerpo legislativo: “La aprobación unánime de este proyecto demuestra que, cuando se trata de la seguridad y el ambiente de nuestra

villa balnearia, no hay grietas. Logramos una herramienta jurídica sólida para que el municipio pueda intervenir sobre la chatarra acumulada que, durante años, representó un riesgo invisible pero constante para nuestra comunidad”. La ordenanza faculta al Poder Ejecutivo Municipal a proceder con la descontaminación —extracción de fluidos, aceites y baterías— y la posterior compactación de los vehículos que superen los seis meses de permanencia sin ser reclamados. Esta acción responde directamente a la necesidad de prevenir la filtración de contaminantes en el suelo y las napas freáticas, protegiendo el ecosistema natural de Rada Tilly.

“Con esta ley, el vecino gana en calidad de vida”, fundamentó Casagrande. “Estamos eliminando posibles focos de inseguridad y nidos de plagas, y devolviendo la limpieza a los predios municipales. Es un paso histórico hacia una gestión urbana moderna y sustentable, alineada con las normativas provinciales y nacionales más exigentes en materia ambiental”. A partir de la promulgación de esta ordenanza, el municipio de Rada Tilly se integra formalmente a la Base Única de Datos provincial y queda habilitado para coordinar con las empresas especializadas los operativos de compactación, transformando un pasivo ambiental en materia prima reciclable.

Con este paso, Rada Tilly reafirma su liderazgo en la región en materia de políticas públicas orientadas a la preservación del entorno natural y la optimización de sus espacios públicos.