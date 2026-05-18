Casa del Niño: más de 500 millones en obras

La ministra de Desarrollo Humano participó de una reunión convocada por concejales de Comodoro Rivadavia.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, participó este lunes de una reunión convocada en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema de protección integral y la actualidad de la Casa del Niño de la ciudad.

En representación del Ejecutivo Provincial estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; y la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza, recientemente asumida en sus funciones. También participaron concejales de todos los bloques políticos, junto a representantes de distintos organismos vinculados al sistema de protección.

Durante el encuentro, se expusieron los avances que se vienen concretando en la Casa del Niño, destacándose la puesta en funcionamiento del anexo destinado a adolescentes varones, la consolidación de equipos técnicos interdisciplinarios y las importantes obras de refacción y reacondicionamiento integral que actualmente se encuentran en marcha en la institución.

En este sentido, desde el Ministerio se detalló que la inversión prevista supera los 500 millones de pesos y contempla mejoras estructurales integrales destinadas a optimizar las condiciones de alojamiento, seguridad y funcionamiento del dispositivo.

Asimismo, se destacó el fortalecimiento de los equipos técnicos tanto de Casa del Niño como del Anexo de Adolescentes Varones, integrados por profesionales de la psicología, psicopedagogía, trabajo social, enfermería, docencia y acompañamiento terapéutico, consolidando así un abordaje interdisciplinario orientado a garantizar una atención integral y especializada para niñas, niños y adolescentes.

También se remarcó que muchas de estas acciones responden a planteos y solicitudes históricas formuladas por distintos actores de la comunidad, organismos intervinientes y sectores vinculados al sistema de protección integral, avanzando así en un proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la calidad de atención.

RESPUESTAS COLECTIVAS

En ese marco, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, afirmó que “valoramos profundamente la importancia de estos espacios de diálogo y articulación porque permiten construir respuestas colectivas frente a situaciones complejas y fortalecer el sistema de protección integral”.

Además, la funcionaria agregó que “si bien queda mucho por hacer, hoy podemos mostrar avances concretos que han sido posibles gracias al trabajo articulado entre Provincia y Municipio, con objetivos claros y un camino definido para seguir fortaleciendo las instituciones y mejorar la calidad de atención de nuestros chicos”.