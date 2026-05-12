La Universidad realizará una nueva edición de la feria agroecológica

La “Feria en la Uni” llevará adelante el lunes 18 de mayo su segunda jornada agroecológica del 2026, con la participación de productores y elaboradores vinculados a la agricultura familiar.
La propuesta se desarrollará en el subsuelo de la universidad entre las 12:30 y las 18 horas.
Durante la actividad habrá una amplia variedad de productos y propuestas gastronómicas orgánicas abiertas a todo público.
Además, entre las 14 y las 17:30 se brindará el taller “Plantas para la salud en tiempos fríos”, a cargo de Sara Itkin.
Más tarde, a las 18:30, la especialista presentará el libro “Plantas nativas de la Patagonia” en el Aula 204 del segundo piso. La entrada será libre y gratuita.