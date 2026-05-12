Buscando a Iván, excavaron ocho tumbas NN en el Cementerio Oeste

Las tareas son coordinadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el marco de la investigación por la desaparición forzada del joven ocurrida en 2003. El operativo continuará hasta el jueves y contempla la exhumación de 16 cuerpos.

La investigación por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres –ocurrida a principios de octubre de 2003- sumó este martes un nuevo avance con la excavación de ocho tumbas NN en el Cementerio Oeste. El procedimiento es encabezado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y busca hallar restos óseos que permitan establecer el paradero del joven desaparecido que hoy tendría 47 años.

La diligencia es supervisada por el juez federal Claudio Vázquez y forma parte de una medida ordenada hace dos años por la Justicia Federal. Los trabajos continuarán hasta el próximo jueves bajo estrictos protocolos de seguridad.

En esta etapa está prevista la exhumación de 16 cuerpos para su posterior análisis científico y la determinación de identidad. La principal hipótesis judicial sostiene que Iván Torres pudo haber sido enterrado como NN tras sufrir torturas en la Seccional Primera.

El operativo demanda una inversión cercana a los 22 millones de pesos, financiados por el Consejo de la Magistratura. Además del equipo forense, participan efectivos de Gendarmería Nacional y personal técnico especializado de distintas jurisdicciones.